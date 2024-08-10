В Бундестаге призвали ФРГ тратить деньги на инфраструктуру

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт подвергла критике правительство ФРГ за то, что оно тратит деньги немецких налогоплательщиков на оружие для Украины, а не на развитие инфраструктуры в Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам срочно необходимы инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не выделение все больших денег налогоплательщиков на дорогостоящее оружие и войну на истощение на Украине", - написала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) в X (ранее Twitter). По ее мнению, действия правящей в ФРГ коалиции ведут к рекордной прибыли оборонного концерна Rheinmetall, но и к спаду германской экономики в целом.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает выгоду из конфликта в Украине, ожидает и в дальнейшем значительное увеличение прибыли. В 2023 году ее оборот вырос на 12%, до €7,1 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 9%, до €600 млн.

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