США запросили у Израиля данные об ударе по школе в Газе

Вашингтонская администрация выразила обеспокоенность ударом Израиля по школе "Эт-Табиин" в секторе Газа и запросила у властей еврейского государства информацию о произошедшем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели гражданского населения в секторе Газа после удара Армии обороны Израиля по комплексу, в который входила школа. Мы поддерживаем контакты с нашими израильскими коллегами, которые заявили, что их целью были члены [радикального палестинского движения] ХАМАС высокого ранга, и мы просим предоставить дополнительные подробности", - отмечается в документе.

"Мы знаем, что ХАМАС использует школы как места сбора и опорные пункты для проведения операций, но мы также неоднократно и последовательно говорили, что Израиль должен принимать меры для сведения к минимуму ущерба гражданскому населению", - подчеркивается в заявлении. В СНБ полагают, что произошедшее "указывает на необходимость незамедлительного достижения сделки по прекращению огня и заложникам". Белый дом заверил, что США по-прежнему добиваются таких договоренностей.

Утром 10 августа израильская армия сообщила, что ВВС страны нанесли удар по штабу ХАМАС, расположенному в школе "Эт-Табиин" в городе Газа. Согласно ее информации, этот штаб участвовал в планировании и координации атак на военнослужащих. Радикалы заявили, что Израиль выдумывает предлоги для совершения нападений на гражданские объекты, и назвали утверждения армии ложью.

По сведениям службы гражданской обороны сектора Газа, которые привел катарский телеканал Al Jazeera, жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин. В свою очередь пресс-служба правительства палестинского анклава проинформировала, что в результате обстрела школы погибли более 100 человек. Израильские военные назвали эти данные завышенными.

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