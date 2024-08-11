Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден объяснил свое решение не добиваться переизбрания на высший государственный пост стремлением не допустить победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом отметил он в интервью телеканалу CBS, которое полностью выйдет в эфир 11 августа.

"Хотя быть президентом большая честь, я посчитал, что у меня есть обязательства перед страной сделать самое важное, что я могу. Это то, что мы должны, должны, должны победить Трампа", - отметил он.

"Когда я баллотировался в первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести", - сказал Байден, которому 81 год.

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