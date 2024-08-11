В Бангладеш ввели ограничения на снятие наличных

Центробанк (ЦБ) Бангладеш дал указание финансовым учреждениям страны ограничить на следующей неделе снятие наличных максимальной суммой в 200 тыс. бангладешских так (порядка $1700) на одного клиента. Об этом сообщила газета, передает Day.Az со ссылкой на ТАССDhaka Tribu.

Решение ЦБ было доведено до сведения управляющих директоров банков посредством соответствующей директивы. В центробанке заявили, что введение лимита на снятие наличных направлено на предотвращение потенциальной дестабилизации банковского сектора, которая может возникнуть в результате крупномасштабного обналичивания денег.

В директиве ЦБ также говорится о проблемах безопасности, которые создают трудности при переводе средств в отделения. ЦБ Бангладеш также распорядился усилить контроль за транзакциями по чекам и пресекать любые подозрительные действия.

8 августа центробанк Бангладеш ограничивал снятие наличных суммой в 100 тыс. бангладешских так (порядка $850) в сутки.

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