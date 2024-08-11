ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров ХАМАС и "Исламского джихада"

Израильские военные ликвидировали в ходе удара по комплексу школы "Эт-Табиин" в секторе Газа утром 10 августа нескольких командиров подразделений палестинских радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

"На данный момент подтверждены личности 19 ликвидированных террористов, которые находились в здании мечети (комплекса "Эт-Табиин") в момент атаки, среди них боевики ХАМАС и "Исламского джихада", в том числе командиры различных подразделений", - сказала Уколова.

По ее словам, "удар был нанесен по одному из этажей мечети высокоточными снарядами". Есть видео, "снятое вчера днем после удара", на котором "видно, что комплекс и сама мечеть остались целы", отметила представитель военных.

"По данным разведки, радикалы использовали этот комплекс как оперативный центр для планирования и осуществления терактов против Израиля", - продолжила Уколова, отметив, что это "далеко не первый пример использования террористами школ, мечетей и больниц в качестве оперативных центров".

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