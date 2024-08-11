В Сербии около тыс. человек перекрыли движение у здания кабмина

Около 1 тыс. человек собрались 11 августа на очередной протест против планов открыть рудник по добыче минерала ядарит, содержащего литий, перекрыв проезжую часть у зданий правительства и МИД республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, участники акции собрались у главного входа в республиканский кабмин в 19:00 (21:00). В начале акции протестующие заняли тротуары, прилегающие к правительственному зданию, однако спустя 15 минут они массово вышли на проезжую часть, вынуждая водителей экстренно останавливаться, перекрыв таким образом движение автомобилей и общественного транспорта в центре города. Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.

Ранее глава МВД Ивица Дачич сообщал, что прошедшая в Белграде акция протеста, в которой приняли участие до 27 тыс. человек, была организована "по сценарию цветных революций". Блокирование моста Газела, а также акции на железнодорожных станциях "поставили под угрозу безопасность граждан". Дачич подчеркнул, что все организаторы были неоднократно предупреждены об ответственности, а нарушители правопорядка понесут наказание в соответствии с законодательством.

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