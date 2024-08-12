Давка в индийском храме

По меньшей мере 7 человек погибли, 35 пострадали в давке в храме в районе города Джеханабад штата Бихар на востоке Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, когда сотни верующих собрались в храме для традиционных церемоний, посвященных богу Шиве. Инспектор городской полиции Дивакар Кумар Вишвакарма подтвердил, что в патологоанатомические отделения Джеханабада поступило семь тел - трех женщин и четырех мужчин.

Население опасается, что реальное число погибших больше, так как давка произошла из-за применения силы при сдерживании натиска толпы.

"Присутствующие в храме заявили, что давка произошла из-за отсутствия надлежащих мер со стороны администрации", - приводит телеканал NDTV заявление родственника одной из жертв. "Это произошло из-за халатности полицейских", - указал он.

Правоохранительные органы отвергают эти обвинения.

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