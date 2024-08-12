Вооруженное нападение в центре Лондона

11-летняя девочка и 34-летняя женщина получили ножевые ранения во время нападения на Лестер-сквер в центре британской столицы.

Нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу, говорится в сообщении лондонской полиции в социальной сети X, передает Day.Az.

Данных о его личности пока нет.

По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет.

Парамедики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в крупный травматологический центр. Об их состоянии в настоящий момент информации нет.

Сообщается, что обезвредить нападавшего сумели очевидцы - прохожие и работники близлежащих магазинов.

Лестер-сквер располагается в сердцевине оживленного лондонского района Сохо, где находится большое количество кинотеатров, магазинов, баров и других развлекательных заведений и служит центром притяжения огромного количества туристов.

Нападение произошло в разгар протестов, вылившихся в беспорядки в разных частях Британии, вспыхнувших после вооруженного нападения на танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Ранее сообщалось о том, что правительство Великобритании изучает роль других государств в распространении дезинформации в интернете, которая могла бы способствовать разжиганию протестов в стране.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!