В Турции юноша с ножом и топором напал на прохожих, есть пострадавшие

В турецкой провинции Эскишехир молодой человек, вооруженный ножом и топором, напал на окружающих.

Как передает Day.Az, в результате инцидента пострадали пять человек

Согласно информации, 18-летний юноша, совершивший нападение, был задержан полицией. Предполагается, что он напал на своих соотечественников под влиянием военных игр.

Пострадавшие граждане были госпитализированы в близлежащие больницы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

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