https://news.day.az/world/1681582.html В Турции юноша с ножом и топором напал на прохожих, есть пострадавшие
В Турции юноша с ножом и топором напал на прохожих, есть пострадавшие
В турецкой провинции Эскишехир молодой человек, вооруженный ножом и топором, напал на окружающих.
Как передает Day.Az, в результате инцидента пострадали пять человек
Согласно информации, 18-летний юноша, совершивший нападение, был задержан полицией. Предполагается, что он напал на своих соотечественников под влиянием военных игр.
Пострадавшие граждане были госпитализированы в близлежащие больницы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
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