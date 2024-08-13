Стармер призвал Иран не атаковать Израиль

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией в регионе, и призвал все стороны снизить напряженность и избегать дальнейшей региональной конфронтации. Премьер-министр сказал, что есть серьезный риск просчета и что пришло время для спокойного и тщательного анализа [ситуации]. Он призвал Иран воздержаться от нападения на Израиль, добавив, что война не в чьих-либо интересах", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что собеседники затронули конфликт в секторе Газа. "Премьер-министр подчеркнул свою приверженность немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и увеличению гуманитарной помощи для Газы. Он добавил, что для достижения такого результата необходимо сосредоточиться на дипломатических переговорах".

Кроме того, Стармер в ходе беседы с Пезешкианом поднял тему "задержанных в Иране иностранных граждан", указав на необходимость обеспечения им доступа к медицинской помощи. "Лидеры согласились, что конструктивный диалог между Великобританией и Ираном соответствует интересам обеих стран", - говорится в заявлении.

При этом британский премьер указал, что отношения между Лондоном и Тегераном не будут развиваться, если Иран не откажется от "дестабилизирующих действий, включая угрозы в отношении физических лиц в Великобритании, и помощи России" в контексте конфликта на Украине. По данным источников телеканала Sky News, разговор между Стармером и Пезешкианом длился 30 минут.

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