В Латвии собирают подписи за размещение ядерного оружия

По инициативе правительства Латвии продолжается сбор подписей под петицию с целью изучить общественное мнение по поводу предложения о размещении ядерного оружия на территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал "Baltnews", на данный момент петиция смогла собрать 59 из 10 тысяч необходимых подписей.

В информационном разделе петиции отмечается, что США уже разместили ядерное оружие на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, в том числе стран, где есть военная база.

Принимая во внимание этот фактор, авторы петиции призвали Сейм Латвии провести переговоры с партнерами по НАТО о доставке в страну аналогичного арсенала.

Было также отмечено, что этот шаг не только обеспечит более надежную безопасность страны, но и приведет к привлечению иностранных инвестиций в Латвию.

Отметим, что недавно кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США по этому показателю.

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