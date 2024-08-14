В Германии выдали ордер на арест по делу «Северного потока».
Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу с украинским гражданством: мужчину подозревают в участии в диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Как передает Day.Az, об этом пишет издание "Süddeutsche Zeitung", ссылаясь на проведённое совместно с телеканалом ARD и газетой "Die Zeit" расследование.
По данным журналистов, немецкие правоохранители разыскивают сотрудника школы подводного погружения Владимира Ц., в последнее время проживавшего в Польше, а теперь скрывающегося.
Помимо него прокуратура Германии также подозревает в причастности к подрыву трубопроводов ещё двоих тренеров по дайвингу родом из Незалежной, в том числе женщину.
Предположительно, все трое могли входить в экипаж парусной яхты "Андромеда", с борта которой, по версии германских следователей, и совершили диверсию.
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