В Германии выдали ордер на арест по делу «Северного потока».

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу с украинским гражданством: мужчину подозревают в участии в диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Как передает Day.Az, об этом пишет издание "Süddeutsche Zeitung", ссылаясь на проведённое совместно с телеканалом ARD и газетой "Die Zeit" расследование.

По данным журналистов, немецкие правоохранители разыскивают сотрудника школы подводного погружения Владимира Ц., в последнее время проживавшего в Польше, а теперь скрывающегося.

Помимо него прокуратура Германии также подозревает в причастности к подрыву трубопроводов ещё двоих тренеров по дайвингу родом из Незалежной, в том числе женщину.

Предположительно, все трое могли входить в экипаж парусной яхты "Андромеда", с борта которой, по версии германских следователей, и совершили диверсию.

Отметим, что недавно цена на газ в Европе приблизилась к своему максимуму.

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