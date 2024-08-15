Коррумпированный Арсенян назначен послом в РФ

Бывший депутат Национального собрания Армении от правящей партии "Гражданский договор" Гурген Арсенян назначен новым послом Армении в России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

На данный момент, новый посол Армении владеет 17 объектами недвижимости, земельными участками и акциями в различных компаниях.

Также он является владельцем 4 автомобилей (Nissan, Bentley, Mercedes Benz и Range Rover) и акций на сумму свыше $2 млн.

Кроме того, Арсеняну принадлежат 16 дорогостоящих объектов, среди которых золотой слиток стоимостью $840 тыс., инвентарь, приобретенный в 1995 году за $370 тыс., коллекция картин общей стоимостью свыше $1 млн. и коллекционные монеты на сумму $46.5 тыс.

Денежные средства Арсеняна составили свыше $800 тыс., которые к концу года превратились в $450 тыс. Наличные средства составили $642 тыс., которые к концу года выросли до $1.05 млн.

Депутат имеет долю в семи компаниях, среди которых ООО "Вкредит24", "Арсойл", "Юникорн сервис" и "Юникорн групп".

Очевидно, что перед нами классический пример армянского коррупционера, злоупотребляющего своими полномочиями для личной выгоды. Такие чиновники в Армении используют свое положение для получения незаконных доходов, обогащаясь за счет своего же народа. И нетрудно догадаться, чем будет заниматься Гурген Арсенян в должности нового посла Армении в РФ.

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