https://news.day.az/world/1683560.html Мощный лесной пожар на Кавказе: туристы стали заложниками огня - ВИДЕО
Мощный лесной пожар на Кавказе: туристы стали заложниками огня - ВИДЕО
На Кавказе группа туристов оказалась заблокирована в ущелье из-за мощного лесного пожара.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, семь человек застряли в Гоначхирском ущелье на курорте Домбай. На помощь выдвинулись 40 спасателей, однако поиски осложняет густой дым.
Отмечается, что первые сообщения о задымлении в горах Карачаево-Черкесии поступили вечером 21 августа. При этом угрозы населенным пунктам нет.
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