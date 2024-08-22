Мощный лесной пожар на Кавказе: туристы стали заложниками огня

На Кавказе группа туристов оказалась заблокирована в ущелье из-за мощного лесного пожара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, семь человек застряли в Гоначхирском ущелье на курорте Домбай. На помощь выдвинулись 40 спасателей, однако поиски осложняет густой дым.

Отмечается, что первые сообщения о задымлении в горах Карачаево-Черкесии поступили вечером 21 августа. При этом угрозы населенным пунктам нет.

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