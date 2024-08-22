Пассажир открыл дверь самолета и вышел на крыло

Пассажира задержали в аэропорту Мельбурна после того, как он покинул салон самолета через дверь аварийного выхода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

ЧП произошло, когда самолет авиакомпании Jetstar, прибывший в Мельбурн из Сиднея, уже находился на стоянке. По словам очевидцев, один из пассажиров открыл аварийный выход и прошелся по крылу воздушного судна, а затем спрыгнул на землю. Перед этим мужчина нетерпеливо ходил по салону, пока стюардессы и пассажиры призывали его успокоиться и сесть на место.

Представитель аэропорта Мельбурна заявил, что мужчина был задержан после выхода из самолета, а затем арестован. В дальнейшем нарушителя осмотрели медики и перевели в больницу. Его подозревают в агрессивном поведении и нарушении протоколов авиационной безопасности. Как ожидается, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

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