https://news.day.az/world/1684522.html Кадровая революция - Пашинян запускает обновление правительства?
Кадровая революция - Пашинян запускает обновление правительства?
Премьер Никол Пашинян приступит к кадровой чистке в Кабмине в ближайшее время.
Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание "Иравунк" со ссылкой на источники в "Гражданском договоре".
По данным газеты, премьер "не пощадит министров, освободит также их приближенных". "Пашинян решил активизировать ежедневные контакты с рядовыми гражданами, организовать сеансы вопросов и ответов в прямом эфире, чтобы доказать, что ничьи жалобы не останутся без ответа", - отмечает издание.
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