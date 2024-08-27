Кадровая революция

Премьер Никол Пашинян приступит к кадровой чистке в Кабмине в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание "Иравунк" со ссылкой на источники в "Гражданском договоре".

По данным газеты, премьер "не пощадит министров, освободит также их приближенных". "Пашинян решил активизировать ежедневные контакты с рядовыми гражданами, организовать сеансы вопросов и ответов в прямом эфире, чтобы доказать, что ничьи жалобы не останутся без ответа", - отмечает издание.

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