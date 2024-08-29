Армянскому экс-мэру грозит прощание с имуществом

Генпрокуратура Армении потребовала конфискации имущества экс-мэра Гюмри Вардана Гукасяна, как имеющего незаконное происхождение, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, конфискации подлежат 17 единиц недвижимости, 1 транспортное средство, около $11 тыс. - как остаток незаконного дохода и порядка $550 тыс. не подтвержденных доходов.

Антикоррупционный суд 23 августа уже принял в производство соответствующий иск генпрокуратуры. Еще в июле этого года бывший чиновник был вызван в прокуратуру в рамках дела о конфискации.

Недавно стало известно, что имущество брата Сержа Саргсяна намерены конфисковать.

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