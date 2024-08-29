ВОЗ назвала способ распространения вируса оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вирус оспы обезьян может передаваться воздушно-капельным путем. Однако этот путь заражения не имеет большого значения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает AFP.

ВОЗ 14 августа объявила международную чрезвычайную ситуацию, связанную со вспышкой клады 1B mpox (оспы обезьян) в Демократической Республике Конго. Вирус распространяется между людьми в основном через тесный физический контакт (поцелуи, прикосновения, половой акт).

Воздушно-капельный путь, при котором слюна зараженного попадает в воздух, также возможен. Этот тип передачи вируса не станет основным, подчеркнули в ВОЗ. Однако эксперты рекомендовали использовать защитные маски зараженным людям, их близким и врачам. Также они призвали к дополнительным исследованиям, которые позволят изучить распространение вируса.

Отметим, что недавно ВОЗ анонсировала план по сдерживанию вспышки оспы обезьян.

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