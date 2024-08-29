Денег нет: армянские дальнобойщики «пустили слезу»

Армянские дальнобойщики снова недовольны: они жалуются на "несправедливую" конкуренцию со стороны коллег из соседних стран и полное бездействие своих профильных структур.

Сначала они жаловались на погоду, потом обвинили Россию, а теперь, кто бы мог подумать, виноваты оказались турки и грузины - ведь они не играют по их правилам.

"Грузинские и турецкие перевозчики захватили всю сферу грузоперевозок, даже из Армении", - плачутся они.

По их словам, положение для армян стало особенно тяжелым, когда "турецкие предприниматели начали массово создавать в Грузии транспортные компании, привезли своих водителей и, объединив усилия с грузинскими коллегами, начали активно захватывать армянский рынок перевозок в другие страны".

Так что всем уже все понятно. Русские, турки, грузины, хватит развивать бизнес и работать - это вообще не по армянским правилам! "Многострадальные" армяне никак не могут из-за вас "честно" заработать свои большие деньги. Вы же им все карты путаете, нарушая их "идеальную" систему.