Антитеррористическая операция турецких спецслужб

Спецслужбы Турции задержали 119 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Day.Az, об этом глава МВД республики Али Ерликая сообщил в X.

"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в течение 5 дней в 23 провинциях, задержаны 119 человек", - отметил министр.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. За год в республике, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической группировкой.

Отметим, что недавно в Турции были задержаны лица причастные к кибершпионажу.

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