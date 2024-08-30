Антитеррористическая операция турецких спецслужб - более сотни задержанных - ВИДЕО
Спецслужбы Турции задержали 119 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Как передает Day.Az, об этом глава МВД республики Али Ерликая сообщил в X.
"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в течение 5 дней в 23 провинциях, задержаны 119 человек", - отметил министр.
Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. За год в республике, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической группировкой.
Отметим, что недавно в Турции были задержаны лица причастные к кибершпионажу.
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