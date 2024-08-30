Самвелке Шахраманяну придумали занятие на пару лет

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Самвелу Шахраманяну придумали занятие на пару лет.

Day.Az представляет публикацию:

Думал-думал Пашинян, куда деть последнего главаря карабахских сепаратистов - и придумал. В тюрьму его, с глаз долой.

Против Самвела Шахраманяна возбуждено еще одно уголовное дело, пишет "Грапарак".

Издание отмечает, что согласно уголовному делу Самвел Шахраманян, будучи обязанным передать свой служебный автомобиль правительству Армении, не передал его, а присвоил.

Речь идет о служебном автомобиле экс-лидера сепаратистов Самвела Шахраманяна, который был конфискован 21 июня в рамках дела о незаконном обороте наркотиков.

К слову, армянские следователи косвенно в очередной раз - и уже официально - признают, что никакой "республики" у сепаратистов не было, и это была оккупированная Арменией территория. Если Шахраманян должен был вернуть автомобиль, то чей он был? На чьи деньги куплен? Из бюджета Армении, получается? А как же тогда "независимые"?

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