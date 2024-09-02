Китай призвал к диалогу для снижения ядерных рисков

Миру нужен диалог для снижения стратегических рисков в сфере ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Китай неоднократно указывал на недопустимость применения ядерного оружия, что нельзя допустить ядерную войну. При сложившихся обстоятельствах все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, посредством диалога и консультаций совместными усилиями способствовать снижению стратегических рисков", - рассказала дипломат.

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