Во Франции растет недовольство правительством Макрона, особенно после недавних социально-экономических реформ, вызывающих серьезные протесты и напряжение в обществе. Многие граждане находятся в тревоге, потому что Макрон и его администрация ставят интересы элиты выше нужд обычных людей, что ведет к усилению социальной несправедливости и неравенства. Сокращение социальных льгот и изменение пенсионной системы усилили чувство тревоги, так как французы опасаются ухудшения условий жизни и потери трудовых прав, которые на протяжении десятилетий считались основой социальной политики страны. А трагическая гибель молодого человека по имени Николя, застреленного в ночном клубе города Валанс, снова обострила вопрос о безопасности во Франции.

По результатам опроса, проведенного Институтом маркетинга и изучения общественного мнения CSA для Cnews, Europe 1 и JDD, 69% французов уверены, что правительство не обеспечивает им должную защиту. Этот показатель вырос с 57% в сентябре 2022 года, и многие французы начинают бояться самого правительства Макрона, подозревая его в неспособности или нежелании защищать их интересы.

Как передает Day.Az, французское издание Le Journal du Dimanche опубликовало данные, которые выявили заметные различия во взглядах между мужчинами и женщинами: 66% мужчин и 71% женщин считают меры безопасности недостаточными. Лишь 1% респондентов не выразили мнения.

Недовольство безопасностью также варьируется в зависимости от возраста. Так, среди молодых людей от 18 до 24 лет 66% не удовлетворены действиями властей, среди 25-34-летних показатель поднимается до 67%. Самую сильную критику высказывают люди старше 50 лет: среди 50-64-летних - 79% недовольных, среди тех, кому 65 и старше, - 70%.

Политические убеждения также оказывают сильное влияние на отношение к мерам безопасности. Большинство сторонников левых партий считают, что правительство заботится о защите граждан, хотя 45% с этим не согласны. Придерживающиеся правых взглядов оценивают ситуацию намного критичнее: 79% из них считают меры недостаточными, и эта цифра доходит до 89% среди сторонников крайне правых.

Результаты опроса с тревогой показывают, что правительство Макрона не в состоянии обеспечить своим гражданам базовую защиту, чего они по праву ожидают. Такое массовое недовольство среди французов, особенно среди женщин, пожилых людей и сторонников правых взглядов, является суровым осуждением политики президента и его кабинета. Вместо того чтобы прислушаться к обществу и заняться реальными проблемами безопасности, правительство продолжает идти по пути, который, по мнению многих, только усугубляет ситуацию. Очевидно, что дальнейшие попытки игнорировать требования общества могут привести к ещё большему социальному расколу и глубокому политическому кризису, последствия которого будет сложно исправить. Рейтинг Макрона продолжит падать, а недоверие будет и дальше расти.