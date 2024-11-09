Франция готовится к новым закрытиям заводов

Министр-делегат по вопросам промышленности Франции Марк Ферраччи не исключил дальнейшего закрытия заводов в республике на фоне увеличивающейся конкуренции с китайскими и американскими компаниями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть предприятия, сталкивающиеся со сложностями. В ближайшие недели или месяцы не исключены новые объявления о закрытии производственных объектов, - отметил он в эфире радиостанции France Inter. - Это может коснуться тысяч рабочих мест".

По словам министра, химической промышленности, металлургии и машиностроению Франции тяжело конкурировать с американскими и китайскими производителями. "Эта конкуренция не всегда справедливая, так как Китай и США активно субсидируют эти отрасли", - сказал министр.

Ферраччи отметил, что власти занимаются разработкой мер поддержки европейской автомобильной промышленности, в будущем они будут представлены Еврокомиссии.