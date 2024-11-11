https://news.day.az/world/1705977.html В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Трампа Информация в американских СМИ о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поддержал мирный договор по Украине на условиях Москвы, не соответствует действительности.
В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Трампа
Информация в американских СМИ о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поддержал мирный договор по Украине на условиях Москвы, не соответствует действительности.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Это наиболее наглядный пример качества информации, которая публикуется в уважаемом издании. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка", - сказал представитель Кремля.
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