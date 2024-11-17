Неизвестный напал на представительство правящей партии Турции в Стамбуле

Нападение произошло на здание представительства Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле, у здания разбили стекла камнями и кирпичами. Об этом сообщило турецкое издание Sözçü, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ночью было совершено нападение на штаб-квартиру ПСР в Бейликдюзю. Злоумышленник разбил окна штаба округа камнями и кирпичами", - пишет издание.

Полиция продолжает попытки поймать нападавшего.

Председатель ПСР Стамбула Осман Нури Кабактепе осудил нападение на штаб-квартиру правящей партии Турции.

"Я хотел бы четко заявить, что мы будем рассматривать этот вопрос перед законом против тех, кто планировал и поддерживал эту гнусную инициативу", - написал он в соцсети Х.