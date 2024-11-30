Посол Грузии в США подал в отставку

Согласно распространившейся в сетях информации, Посол Грузии в США Давит Залкалиани подал в отставку.



Как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, данную должность он занял в апреле 2022 года, до этого он занимал должность министра иностранных дел Грузии.



Ранее свои посты покинули послы Грузии в Болгарии и Нидерландах.Согласно распространившейся в сетях информации, Посол Грузии в США Давит Залкалиани подал в отставку.