В Сеуле произошли столкновения между полицией и оппозицией

После введения чрезвычайного положения в Южной Корее, столица Сеул оказалась под контролем военной техники, а в небе появились патрулирующие вертолеты.

Как передает Day.Az, по информации агентства Yonhap, генерал армии Пак Ан Су сообщил, что уже были зафиксированы столкновения между полицией и протестующими, поддерживающими оппозицию, перед зданием парламента.

Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чже Мён осудил введение военного положения, назвав его неконституционным, и призвал граждан собраться перед парламентом. В соответствии с конституцией Южной Кореи, если законодательный орган решит отменить военное положение большинством голосов, президент должен выполнить это решение.