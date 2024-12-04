Правительство Южной Кореи согласилось отменить военное положение

Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения, передает Day.Az.

Режим действовал около шести часов. Все южнокорейские военнослужащие, привлеченные к обеспечению военного положения, вернулись в места постоянной дислокации.

Отметим, что ранее в Южной Корее было объявлено военное положение. Командирам всех родов войск было дано указание повысить боевую готовность.