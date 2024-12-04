https://news.day.az/world/1712573.html Правительство Южной Кореи согласилось отменить военное положение Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения, передает Day.Az. Режим действовал около шести часов. Все южнокорейские военнослужащие, привлеченные к обеспечению военного положения, вернулись в места постоянной дислокации. Отметим, что ранее в Южной Корее было объявлено военное положение.
Правительство Южной Кореи согласилось отменить военное положение
Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения, передает Day.Az.
Режим действовал около шести часов. Все южнокорейские военнослужащие, привлеченные к обеспечению военного положения, вернулись в места постоянной дислокации.
Отметим, что ранее в Южной Корее было объявлено военное положение. Командирам всех родов войск было дано указание повысить боевую готовность.
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