17 из них умерли

В Стамбуле за последние дни 46 человек отравились поддельным алкоголем, 17 из них умерли, а 22 человека были госпитализированы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую прессу, семеро из них были выписаны домой для амбулаторного лечения.

После произошедшего полиция провела спецоперацию в районах Шишли, Бейоглу, Кагытхане, Эсенюрт, Умрание, Ускюдар, Султангази и Бакиркёй, задержав 19 человек, организовавших производство и продажу поддельных алкогольных напитков.

Суд вынес решение об аресте восьми из них.