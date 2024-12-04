https://news.day.az/world/1712718.html В Стамбуле 46 человек отравились поддельным алкоголем, 17 из них умерли В Стамбуле за последние дни 46 человек отравились поддельным алкоголем, 17 из них умерли, а 22 человека были госпитализированы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую прессу, семеро из них были выписаны домой для амбулаторного лечения.
В Стамбуле 46 человек отравились поддельным алкоголем, 17 из них умерли
В Стамбуле за последние дни 46 человек отравились поддельным алкоголем, 17 из них умерли, а 22 человека были госпитализированы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую прессу, семеро из них были выписаны домой для амбулаторного лечения.
После произошедшего полиция провела спецоперацию в районах Шишли, Бейоглу, Кагытхане, Эсенюрт, Умрание, Ускюдар, Султангази и Бакиркёй, задержав 19 человек, организовавших производство и продажу поддельных алкогольных напитков.
Суд вынес решение об аресте восьми из них.
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