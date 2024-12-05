Только 1% госслужащих США реально приходит на работу

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что лишь около 1% чиновников в США действительно приходят на работу и отрабатывают с понедельника по пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в соцсети Х.

"Число государственных служащих, которые приходят лично и работают 40 часов в неделю, приближается к 1%! Почти никто", - отметил он.

Накануне Маск отреагировал на прогноз о росте государственного долга США. Он подчеркнул, что Америка "приближается к фактическому банкротству".

В ноябре государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. За несколько месяцев до этого издание Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса писало, что государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн. Авторы материала отмечали, что, если этот долг материализуется, он поставит под угрозу статус Соединенных Штатов Америки на мировой арене.