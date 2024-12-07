На Британию надвигается сильнейший шторм

На Британию надвигается шторм "Дарра", скорость которого может достигать более 145 километров в час. О том, что над жителями страны нависла угроза для жизни, сообщили на сайте Британской метеорологической службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в связи с предстоящим стихийным бедствием метеослужба ввела самый высокий, красный уровень погодной опасности на субботу, 7 декабря. В этот день в Уэльсе и на юго-западе Англии, кроме сильного ветра, вероятны отключения электричества, повреждения домов, перебои в движении транспорта, а также сильные волны прибрежных районах. "Ожидается, что влекущие ущерб ветры, связанные со штормом "Дарра", приведут к значительным перебоям... Опасность для жизни из-за летающих обломков и падающих деревьев", - сказано в сообщении метеорологов.

Согласно информации из карты, составленной метеорологами, на большей части территории Великобритании на 7 декабря введен минимальный, желтый уровень погодной опасности из-за штормового ветра. На западном побережье и в Северной Ирландии будет действовать средний, оранжевый уровень.