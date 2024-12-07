Независимый кандидат в президенты Румынии назвал отмену итогов выборов госпереворотом

Победивший в первом туре голосования независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что отмена итогов волеизъявления граждан страны является государственным переворотом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последнее решение Конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот", - заявил Джеорджеску в видеообращении.

По его словам, судебная система Румынии утратила свою независимость и подчинена политическим приказам, при этом "демократия не подлежит торгу" и власти должны уважать любые результаты голосования.

Напомним, в конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску.