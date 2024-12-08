Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, сообщается, что его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, был сбит.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники в Сирии.

По информации двух сирийских источников, существует высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает издание, уточнив, что причиной происшествия может быть сбитие самолета. Источники утверждают, что самолет неожиданно развернулся и исчез с радаров, что вызывает дополнительные вопросы.

"Самолет исчез с радаров, возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит", - приводит агентство слова одного из источников в Сирии.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого предположительно находился Башар Асад, двигался в сторону прибрежного региона Сирии, однако затем он несколько минут летел в противоположном направлении, прежде чем исчез. Причины этого остаются неясными.