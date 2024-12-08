Сирийская свободная армия перехватила контроль над районом Тедмур в Хомсе

Поддерживаемая США Сирийская Свободная Армия (ССА) добилась значительных успехов в восточной части провинции Хомс, установив контроль над стратегически важными районами, включая Тедмур (Пальмира). В ходе ожесточенных боев с силами режима Башара Асада оппозиционные войска смогли взять под контроль несколько ключевых населенных пунктов и территорий в этом регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu Ajansı, ССА, которая действует при поддержке США в стратегическом районе Тенеф, расположенном на стыке Сирии, Ирака и Иордании, также захватила Сукну - важный населенный пункт между Хомсом и Дэйр-эз-Зором, а также селение Карьетин. Кроме того, было установлено господство над стратегическим районом горы Гураб, контролирующей ключевую дорогу Тедмур-Дамаск, что имеет важное значение для транспортных связей и перемещения сил в этом регионе.

Этот успех значительно ослабляет позиции режима Асада в восточной Сирии и подчеркивает важность Сирийской Свободной Армии в борьбе за контроль над ключевыми территориями в рамках более широкого конфликта, продолжающегося в стране.