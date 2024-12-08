https://news.day.az/world/1713727.html Антонио Таяни сообщил о визите вооруженных людей в резиденцию посла Италии в Дамаске Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что вооруженные люди посетили резиденцию посла Италии в Дамаске, забрав три автомобиля. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ANSA. Таяни уточнил, что ни посол, ни охраняющие его карабинеры не пострадали.
Антонио Таяни сообщил о визите вооруженных людей в резиденцию посла Италии в Дамаске
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что вооруженные люди посетили резиденцию посла Италии в Дамаске, забрав три автомобиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ANSA.
Таяни уточнил, что ни посол, ни охраняющие его карабинеры не пострадали. По его словам, в диппредставительстве искали представителей режима, однако ситуация остается под контролем, и итальянское руководство внимательно следит за развитием событий.
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