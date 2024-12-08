Антонио Таяни сообщил о визите вооруженных людей в резиденцию посла Италии в Дамаске

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что вооруженные люди посетили резиденцию посла Италии в Дамаске, забрав три автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ANSA.

Таяни уточнил, что ни посол, ни охраняющие его карабинеры не пострадали. По его словам, в диппредставительстве искали представителей режима, однако ситуация остается под контролем, и итальянское руководство внимательно следит за развитием событий.