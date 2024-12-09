https://news.day.az/world/1713851.html Турция ожидает международной поддержки в создании нового правительства в Сирии - Хакан Фидан Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что события, произошедшие вчера в Сирии, стали для его страны "лучом надежды". Выступая на церемонии открытия 15-й конференции послов, Фидан отметил, что Турция ожидает поддержки со стороны международных акторов в процессе формирования нового правительства в Сирии, передает Day.Az.
Турция ожидает международной поддержки в создании нового правительства в Сирии - Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что события, произошедшие вчера в Сирии, стали для его страны "лучом надежды".
Выступая на церемонии открытия 15-й конференции послов, Фидан отметил, что Турция ожидает поддержки со стороны международных акторов в процессе формирования нового правительства в Сирии, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что, несмотря на усилия Анкары, правительство Башара Асада не пошло на заключение мира с собственным народом.
Кроме того, министр иностранных дел Турции отметил, что его страна продолжит поддерживать сирийский народ и выступать за территориальную целостность Сирии.
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