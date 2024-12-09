Турция ожидает международной поддержки в создании нового правительства в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что события, произошедшие вчера в Сирии, стали для его страны "лучом надежды".

Выступая на церемонии открытия 15-й конференции послов, Фидан отметил, что Турция ожидает поддержки со стороны международных акторов в процессе формирования нового правительства в Сирии, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что, несмотря на усилия Анкары, правительство Башара Асада не пошло на заключение мира с собственным народом.

Кроме того, министр иностранных дел Турции отметил, что его страна продолжит поддерживать сирийский народ и выступать за территориальную целостность Сирии.