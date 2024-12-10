Глава МИД Сирии продолжает исполнять обязанности в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад по-прежнему находится в Дамаске и исполняет свои обязанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, находится ли глава МИД страны в Дамаске. Дипломат отметил, что получает распоряжения от министра иностранных дел Сирии и следует им.