https://news.day.az/world/1714027.html Глава МИД Сирии продолжает исполнять обязанности в Дамаске Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад по-прежнему находится в Дамаске и исполняет свои обязанности. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак. "Да", - сказал он, отвечая на вопрос, находится ли глава МИД страны в Дамаске.
Глава МИД Сирии продолжает исполнять обязанности в Дамаске
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад по-прежнему находится в Дамаске и исполняет свои обязанности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак.
"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, находится ли глава МИД страны в Дамаске. Дипломат отметил, что получает распоряжения от министра иностранных дел Сирии и следует им.
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