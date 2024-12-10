В Грузии заявили, что протестующие могут сорвать выборы президента

Организаторы антиправительственных протестов в Тбилиси намерены сорвать выборы президента Грузии, намеченные на 14 декабря 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

"По имеющейся информации, организаторы деструктивных и преступных действий планируют создать помехи для проведения выборов президента Грузии, назначенных на 14 декабря 2024 года", - отмечается в сообщении.

Согласно данным СГБ, протестующие будут пытаться любыми средствами помешать выборному процессу, что приведет к искусственному кризису власти в стране.