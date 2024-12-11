Начальник Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Кореи О Дон Ун не исключает возможности ареста президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже с целью свержения конституционного строя.

Как сообщает агентство Yonhap, во время обыска в администрации президента Юн Сок Ёль отсутствовал на месте. Это стало первым случаем в истории Кореи, когда главе государства был запрещен выезд из страны по делу о попытке мятежа с целью изменения государственного устройства. Согласно южнокорейскому законодательству, действующий президент может быть подвергнут уголовному преследованию по обвинению в государственной измене и мятеже, передает Day.Az.

Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль, в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции, объявил военное положение, которое было отменено через шесть часов. 7 декабря в парламенте состоялось голосование по импичменту президента, однако он не был объявлен, поскольку правящая партия бойкотировала голосование.

"Мы тщательно проводим расследование, рассматриваем вопросы, связанные с арестом. У нас есть намерения в этом направлении, но у расследования есть свои процедуры, и мы занимаемся ими", - заявил О Дон Ун в ответ на вопрос о возможном аресте президента.

По делу о мятеже против президента Кореи ведут расследования полиция, прокуратура и антикоррупционный орган. В рамках этого расследования полиция начала обыски в администрации Юн Сок Ёля, а также в штаб-квартире Национального агентства полиции, в столичном ведомстве и в офисе полицейской охраны Национального собрания.