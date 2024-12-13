Запад выделит Украине $50 млрд

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании подтвердили выделение Украине займа в размере $50 млрд согласно решению Группы семи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Берлине с участием главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Мы будем продолжать военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая мобилизацию дополнительных европейских фондов. Мы выступаем за быструю и коллективную реализацию принятого Группой семи займа в размере $50 млрд, в чем европейцам принадлежит значимая роль, что позволит Украине покрыть свои нужды, в том числе военные", - говорится в заявлении. Там также указывается, что продолжатся усилия по недопущению наращивания военной мощи РФ, в том числе введение санкций в отношении источников доходов, в частности от энергетики.

Ранее Группа семи на саммите в Италии утвердила решение о займе Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Затем компетентные органы стран должны были предложить правовые механизмы для такой операции.

В октябре лидеры "семерки" приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита на $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.