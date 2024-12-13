Нетаньяху заявил, что хочет мира со "свободным Ираном"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился с видеопосланием к иранскому народу, в котором рассказал, что его страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них "свободный Иран".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, при этом он добавил, что это может случиться уже скоро - "раньше, чем многие думают".

"Хочу сказать ясно: Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете это. Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам. Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана. И однажды, я знаю, это изменится, однажды Иран будет свободным" , - заявил Нетаньяху, выступая на английском языке.

"Женщины, жизнь, свобода - это будущее Ирана, это мирное будущее, и у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают. Я знаю и верю, что мы превратим Ближний Восток в оплот процветания, прогресса и мира", - отметил премьер Израиля. Запись его обращения с субтитрами на иврите и фарси размещена на официальных страницах премьера в X.

Говоря о последних событиях в регионе, Нетаньяху выразил мнение, что иранские власти потерпели в Ливане и Сирии неудачу, несмотря на большие расходы на этом направлении. "Знаете, почему угнетатели Ирана продолжают проигрывать? Не только потому, что они некомпетентны и жестоки. Они таковы. Это потому, что они стремятся завоевать другие страны, навязать фундаменталистскую тиранию на Ближнем Востоке, во всем мире. Единственное, чего хочет Израиль, - это защитить наше государство. Но, делая это, мы защищаем цивилизацию от варварства", - утверждал он.

По мнению израильского премьера, речь идет об "исторических событиях" для Ближнего Востока, которые, согласно его версии, стали следствием "цепной реакции", запущенной действиями Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, шиитской организации "Хезболлах" в Ливане и другим ударам по так называемой иранской оси террора. "И все это, как отметил на этой неделе [избранный] президент [США Дональд] Трамп, благодаря Израилю и его боевым успехам", - уверен Нетаньяху.