Израильская компания Elbit Systems поставит Румынии антидроновые системы

Израильская компания Elbit Systems получила контракт стоимостью примерно $60 млн на поставку европейской стране - участнице НАТО многоуровневых систем противодействия беспилотникам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией.

По сведениям официальных источников издания, антидроновые системы будут поставлены Румынии.

"Контракт предусматривает поставку модульной системы ReDrone Counter-UAS, - отмечается в сообщении Elbit Systems. - В том числе будут поставлены усовершенствованный радар DAiR и датчики сигнальной разведки SIGINT".