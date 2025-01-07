https://news.day.az/world/1721030.html Израильская компания Elbit Systems поставит Румынии антидроновые системы Израильская компания Elbit Systems получила контракт стоимостью примерно $60 млн на поставку европейской стране - участнице НАТО многоуровневых систем противодействия беспилотникам. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией.
Израильская компания Elbit Systems поставит Румынии антидроновые системы
Израильская компания Elbit Systems получила контракт стоимостью примерно $60 млн на поставку европейской стране - участнице НАТО многоуровневых систем противодействия беспилотникам.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией.
По сведениям официальных источников издания, антидроновые системы будут поставлены Румынии.
"Контракт предусматривает поставку модульной системы ReDrone Counter-UAS, - отмечается в сообщении Elbit Systems. - В том числе будут поставлены усовершенствованный радар DAiR и датчики сигнальной разведки SIGINT".
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