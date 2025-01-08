Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау
Самолет Air Astana по технической причине осуществил посадку в аэропорту Актау, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, передает Day.Az.
"8 января 2025 года самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 по местному времени. По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейс перенесен на 9 января на 09:20. Для судна необходимо доставить запасную часть из Алматы. Пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице. Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье.
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