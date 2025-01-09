Президент Мексики бросает вызов Трампу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила называть Американский континент Мексиканским в ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что Мексиканский залив - это название, признанное ООН. Но почему бы нам не называть [континент] Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не правда ли?" - заявила глава республики в ходе ежедневной пресс-конференции.

В качестве аргумента она привела датированную 1607 годом историческую карту, созданную по заказу Голландской Ост-Индской компании, на которой территория современных США обозначена как Мексиканская Америка. Кроме того, в первой мексиканской конституции, подписанной в 1814 году в городе Апацинган-де-ла-Конститусьон, было объявлено о независимости именно Мексиканской Америки.

Во вторник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив. В своем заявлении Трамп также раскритиковал миграционную политику Мексики, обвинив страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими на территорию США.