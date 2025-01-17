В Гренландии высказались о сотрудничестве с США

Гренландия не хочет быть частью США, однако открыта для развития делового сотрудничества с Вашингтоном. Об этом в статье The Washington Post заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы", - заявила Натаниэльсен, отметив, что остров видит возможности для заключения сделки, которая может принести пользу обеим сторонам.

По словам Натаниэльсен, Гренландия уже несколько лет ведет сотрудничество с Госдепартаментом США для получения информации о своих минеральных ресурсах. Она добавила, что Гренландия активно ищет способы привлечения большего объема инвестиций в горнодобывающую отрасль.

Министр отметила, что сейчас большинством лицензий на добычу полезных ископаемых в стране владеют компании из Канады и Великобритании, у каждой из которых по 23 лицензии, тогда как у США - всего одна. "Я уверена, что эта картина может измениться. Существуют нынешние, будущие и пока еще неизвестные возможности для инвестиций", - заключила министр.

Ранее СМИ сообщили причину интереса Трампа к Гренландии.