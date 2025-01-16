В чем интерес Трампа к Гренландии

Стремление избранного американского президента Дональда Трампа включить Гренландию в состав США может быть связано с желанием получить доступ к внушительным запасам нефти и газа, которыми располагает остров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразило европейское издание Politico.

С его точки зрения, эксплуатация нефтегазовых месторождений Гренландии, являющейся территорией Дании и имеющей права широкой автономии, "может превратиться в крупный бизнес для [американских] добывающих компаний". Как отмечает газета, запасы нефти на острове, по предварительным оценкам, составляют около 31,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, а природного газа - 4,2 трлн куб. м. Их потенциальная добыча потребует серьезных инвестиций, однако рентабельность бизнеса останется достаточно высокой.

Издание напоминает, что с 2021 года в Гренландии действует мораторий на добычу углеводородов из-за высоких рисков для хрупкой арктической экологии. В связи с этим Politico приводит мнение экологов, считающих, что старт добычи на острове чреват крайне негативными последствиями для местной фауны и флоры, для преодоления которых могут потребоваться "десятилетия или даже столетия".

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для обеспечения их национальной безопасности. Еще во время своего первого президентского срока Трамп говорил, что США могли бы купить остров. Как и тогда, власти Гренландии и Дании отвергли эту идею.