Путин и Пашинян поговорили по телефону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по телефону обсудили двусторонние вопросы и повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки армяно-российских отношений", - отмечается в релизе.