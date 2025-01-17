https://news.day.az/world/1723691.html TikTok больше не доступен в США? Решение Федерального суда США о запрете TikTok было подтверждено Верховным судом США. Как сообщает Day.Az, таким образом, если не произойдут изменения в решении, TikTok будет запрещён в США с 19 января.
TikTok больше не доступен в США?
Решение Федерального суда США о запрете TikTok было подтверждено Верховным судом США.
Как сообщает Day.Az, таким образом, если не произойдут изменения в решении, TikTok будет запрещён в США с 19 января.
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