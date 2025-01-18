США сталкиваются с огромным количеством сложных проблем

США столкнулись с многочисленными и взаимосвязанными проблемами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного - большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем", - отметил он во время прощального обращения к сотрудникам Госдепартамента, поблагодарив сотрудников за работу.

По словам Блинкена, проблемы, с которыми сталкиваются США, лишь растут, а глобальные вызовы затрагивают каждого американца.