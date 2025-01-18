https://news.day.az/world/1723721.html США сталкиваются с огромным количеством сложных проблем - признание Блинкена США столкнулись с многочисленными и взаимосвязанными проблемами. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
США сталкиваются с огромным количеством сложных проблем - признание Блинкена
США столкнулись с многочисленными и взаимосвязанными проблемами.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного - большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем", - отметил он во время прощального обращения к сотрудникам Госдепартамента, поблагодарив сотрудников за работу.
По словам Блинкена, проблемы, с которыми сталкиваются США, лишь растут, а глобальные вызовы затрагивают каждого американца.
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